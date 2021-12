Striscia la Notizia, clamoroso Ezio Greggio: "Il posto più strano dove ho fatto se***?". Cosa gli esce di bocca

27 dicembre 2021 a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti di nuovo insieme. La storica coppia di Striscia la Notizia è tornata al timone del tg satirico in onda su Canale 5, per la loro ventottesima edizione. I due, nonostante gli anni che passano, non perdono mai la grande complicità. Nemmeno quando il settimanale Oggi li sottopone a una serratissima e diretta intervista. Inutile dire che le risposte sono state ad alto tasso di ironia.

Tra le domande più scomode, infatti, quella sul posto più strano dove hanno atto l'amore. Se Iacchetti confessa di non ricordarselo, Greggio rilancia: "Questa domanda la faccia a Rocco Siffredi". Ma non è tutto, perché i due confessano anche il loro miglior pregio. Anche in questo caso una risposta che strappa una risata, con Greggio che afferma di avere tanti difetti e Iacchetti: "La pazienza". E ancora, è la volta delle gaffe. Da sempre spiritosi, i conduttori del programma di Antonio Ricci non possono non aver collezionato qualche scivolone.

Greggio però conferma: "Ho la memoria corta…l’ho già dimenticata", mentre il collega riporta un dialogo imbarazzante che l'ha visto protagonista: "'Che bella panciotta, maschio o femmina?'"…"Ma io non sono incinta". Infine la frecciata a Mediaset. Alla domanda sull'ultima cosa che fanno o pensano prima di andare a dormire, Greggio non attende a rispondere: "Domattina mi devo svegliare". Più pungente invece Iacchetti che si lascia andare a un commento sul Biscione: "Guardo Rete 4, melatonina pura".

