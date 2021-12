Striscia la Notizia, Ezio Greggio: "Quel pelo che ho sotto l'alluce. Ne vorrei...". Cosa gli esce di bocca, segreto svelato e sconcerto

29 dicembre 2021 a

a

a

Sulla cresta dell'onda, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia di punta alla conduzione di Striscia la Notizia e da poco ufficialmente da record: hanno superato le 2.530 puntate dietro al bancone del tg satirico di Canale 5. Intramontabili e amatissimi dal pubblico, hanno al loro attivo una lunga serie di primati. E in questi giorni Ezio Greggio si è concesso ad alcune interviste, una delle quali in coppia proprio con Iacchetti e pubblicata su Oggi, il settimanale.

Sapete chi è quest'uomo? La truffa sui bimbi malati, come ti porta via i soldi in strada | Video

Un'intervista ad alto tasso di ironia, ovviamente, in cui Greggio spiega che il suo più grande pregio è "che ho tanti difetti" e che il suo più grande difetto "è che ho tanti pregi". Quando gli chiedono quale sia la prima cosa che fa al mattino, spiega: "Mi sveglio... e non è poco". L'ultima volta in cui si è arrabbiato? "Domani mattina, quando suona la sveglia". E ancora, interpellato sul luogo più strano in cui abbia mai fatto l'amore, non si sbilancia: "Questa domanda la faccia a Rocco Siffredi".

Enzo Iacchetti? "Ha girato tutti gli studi Mediaset così": clamoroso a Striscia, come si è conciato | Guarda

Ma tra le tante risposte, ammettiamolo, ve n'è una che colpisce più di tutte le altre. Risposta davvero spiazzante. Quando gli chiedono infatti cosa cambierebbe del suo aspetto fisico, se potesse, Ezio Greggio risponde: "Un pelo che ho sotto l'alluce. Ne vorrei due". Insomma, una enorme dose di ironia per una risposta particolarmente spiazzante (e per un'immagine consegnata a tutti i lettori di Oggi che, insomma, non è esattamente... meravigliosa).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.