Verissimo, Massimiliano Rosolino brutale: "Non le ho mai detto ti amo", Silvia Toffanin senza parole

08 gennaio 2022 a

a

a

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova ospiti di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5 hanno parlato della loro relazione che dura da oltre 15 anni. I due si sono conosciuti sotto i riflettori di “Ballando con le stelle”. Quando Natalia Titova ha fatto conoscere Rosolino alla madre lei l’aveva messa in guardia ("Mi aveva detto che era un bel ragazzo e tutto quanto.. Ma che non faceva per me! Io non le ho dato retta alla fine…"), ma ormai i due stanno insieme da anni e hanno due figlie, Vittoria Sidney e Sofia Nicole.

"Con Federica Pellegrini? Lo confermo". Massimiliano Rosolino, bomba ad altissimo tasso erotico

"Sono bravissime e anche loro amano il nuoto. Quando sono tornato dall’Isola dei Famosi ho dormito tre giorni. Ho dormito con le bambine fra le braccia e il cane fra i piedi… un paradiso!”, ha raccontato Rosolino riferendosi alle figlie. Rosolino ha poi confessato di non essere romantico e di non aver mai detto alla moglie di amarla: "No, non sono romantico. Non dico ti amo. Non so se è un difetto o una particolarità ma è così… noi non ce lo siamo mai detti".

"Il mio Michelino...". Il dramma di Paola Caruso, in lacrime per il figlio: una storia atroce

Solo dopo le insistenze della sbalordita conduttrice Silvia Toffanin l'ex nuotatore ha finalmente pronunciato le fatidiche parole: "Lo dico ora, ti amo!" e anche Natalia Titola ha apprezzato e ricambiato la confessione mai fatta sotto la luce dei riflettori di uno studio televisivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.