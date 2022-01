Verissimo, il dramma di Paola Caruso: "Il mio Michelino...". In lacrime per il figlio: una storia atroce

08 gennaio 2022 a

Non sembra esserci pace per Paola Caruso, l'ex Bonas di Avanti un altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl calabrese ha parlato delle difficoltà che spesso ha, trovandosi ad accudire da sola suo figlio Michelino. L'ex compagno, infatti, l'ha abbandonata durante la gravidanza. E da quel momento, nonostante vari appelli anche pubblici, non c'è mai stata alcuna riconciliazione. E col tempo le cose non sono cambiate.

Nel salotto della Toffanin, la Caruso ha ribadito tra le lacrime che Michele è il più grande amore della sua vita e che non è facile fare il genitore. Soprattutto se, come lei, si è costretti a fare pure da padre. "Faccio da mamma e da papà, non è facile perché sono sola. Volevo dare a Michelino qualcosa in più ma purtroppo non ci sono riuscita”, ha confidato in preda allo sconforto. Il suo sogno, infatti, era quello di avere una famiglia unita per il suo bambino.

Con il suo ex, l’imprenditore Francesco Caserta, Paola non è riuscita a trovare un punto di incontro. La soubrette, in ogni caso, non ha voluto svelare altri dettagli, forse anche per non mettere a rischio il già precario equilibrio trovato. Ma anche per proteggere il figlio, che a marzo compirà tre anni. Da qualche mese, inoltre, l'ex Bonas starebbe vivendo una nuova storia d'amore con Paride Mazzotta, consigliere regionale di Forza Italia.

