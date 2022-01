Non è l'Arena, "sta facendo di tutto per quell'intervista": sesso, droga e politica, un terremoto da Giletti?

11 gennaio 2022 a

Luca Morisi potrebbe raccontare in televisione la brutta storia che lo ha visto coinvolto? Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi, anche perché non è chiaro quanta voglia abbia il diretto interessato di esporsi, dopo essere stato massacrato da gran parte dei media. “Luca Morisi travolto dallo scandalo e dalle polemiche - scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia - il papà della ‘Bestia leghista’ è letteralmente scomparso dai radar, la Procura di Verona nelle scorse settimane ha chiesto la sua archiviazione”.

Fin qui le cose note a tutti, poi arriva la bomba: “Gira voce che un talk show di La7 starebbe facendo di tutto per ottenere la sua prima intervista in esclusiva”. Facendo due conti, è facile immaginare che possa trattarsi di Non è l’Arena, con Massimo Giletti che ha a lungo trattato l’argomento. Tra l’altro Morisi è stato nominato in trasmissione anche lo scorso 15 dicembre, quando c’era Matteo Salvini faccia a faccia con il conduttore e giornalista di La7. “Se Morisi vuole può tornare a lavorare con me anche subito - aveva dichiarato il segretario della Lega - la porta è sempre aperta”.

E chissà quindi che Morisi non possa essere un colpaccio messo a segno da Giletti, che tra l’altro col nuovo anno dovrebbe tornare in onda la domenica, dopo l’esperimento degli scorsi mesi al mercoledì.

