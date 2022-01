Striscia la notizia, Ezio Greggio: botte e minacce, una bruttissima verità dietro le quinte

11 gennaio 2022 a

Condurre Striscia la notizia è un duro lavoro, ed Ezio Greggio lo sa benissimo, forse meglio di chiunque altro essendo il decano dei presentatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Ma a rischiare di più, la faccia e la salute, sono gli inviati sul campo, spediti dagli autori in luoghi caldissimi.

Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Greggio e il suo compare di bancone Enzo Iacchetti, con cui forma la coppia più amata e collaudata della tv italiana (al pari, forse, con quella Bonolis-Laurenti e Gerry Scotti e Michelle Hunziker, guarda caso un altro tandem forgiato da anni e anni di Striscia), rivelano tra il serio e il faceto qualche dettaglio non noto al grande pubblico. "Vittorio Brumotti - spiega Greggio, facendo nomi e cognomi - credo che sia quello che probabilmente ha preso più botte a Striscia la notizia, anche per anzianità. Luca Abete invece ha rischiato grosso con i suoi ultimi servizi sulla sicurezza". Tutto intuibile, anche perché le loro imprese (e le loro disavventure) sono state tutte mandate in onda e immortalate dalle telecamere.

C'è spazio, nell'intervista, anche per un po' di ironia. "Sono anni che provo a fare uno spettacolo e devo rimandarlo per colpa di ‘sta pandemia - si lamenta Iacchetti, parlando del Covid -, non chiudete cinema e teatri!". Tornando a Striscia, Greggio gonfia il petto e non sembra intenzionato a mollare la conduzione molto presto: "Tanti problemi dopo il nostro intervento vengono risolti". Un buon motivo per tenere duro e scrivere altre pagine del Guinness della nostra televisione.

