Non è l'arena, il calvario di Andrea: lo scandalo degli anticorpi monoclonali, ciò che il governo deve spiegare

19 gennaio 2022 a

a

a

Torna Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. E oggi, mercoledì 19 gennaio, nel corso del talk-show si parlerà, ovviamente, dell'emergenza-Covid. E ci sarà anche un focus sulle cosiddette "cure precoci" al virus, un tema che in Italia spesso è stato poco approfondito.

Come è morta Martina a soli 14 anni: il dramma che sconvolge Massimo Giletti e il suo studio

E Non è l'Arena anticipa l'estratto di un servizio in cui si racconta del calvario di un uomo, Andrea, contagiato dal coronavirus e immunodepresso, uno dei soggetti a cui sono riservati gli anticorpi monclonali, che paiono essere molto efficaci contro il Covid. "Oggi a Non è l'Arena ci occupiamo anche delle cure precoci contro il Covid-19, che hanno ricevuto meno spazio e attenzione rispetto ai vaccini. Gli anticorpi monoclonali in particolare sembrano essere molto efficaci contro il virus, soprattutto nei primissimi giorni", spiegano dalla redazione, aggiungendo un breve estratto video.

"Chi va ospite a Non è l'arena". Giletti scippa Floris e fa impazzire i pro vax: grosso caso a La7

E ancora, da Non è l'Arena ricordano come il protocollo per prescrivere gli anticorpi monoclonali "però, è complicato". Ne segue che "il rischio di sprecare le scorte è molto alto", questo anche a causa delle varianti. Il tema, spiegano da La7, è stato approfondito da Danilo Lupo: il servizio sarà trasmesso nella puntata in onda a partire dalle 21.20. Attesissima, inoltre, l'intervista a Marco Melandri, ospite di Massimo Giletti dopo essere finito nella bufera per aver ammesso di essersi contagiato volontariamente al Covid, salvo fare poi una grottesca retromarcia. Melandri, per inciso, è stato avvistato negli ultimi giorni mentre prendeva parte a dei cortei no-vax. Ovviamente non è vaccinato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.