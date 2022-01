Striscia la Notizia, clamoroso "scippo" alla Rai: un colpaccio senza precedenti, chi entra nel cast come inviato

21 gennaio 2022 a

Novità a Striscia la Notizia. Con le votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, una new entry farà il suo ingresso nel tg satirico di Canale 5. Si tratta di Enrico Lucci. L'ex Iena farà esordio proprio il 24 gennaio e, in diretta da Roma, presidierà l'ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale la corsa al Colle. Il tutto, ovviamente, a modo suo. Ad annunciarlo è il programma di Antonio Ricci attraverso una nota.

Romano doc, Lucci nasce a Velletri il 17 febbraio del 1964. La sua scalata come volto televisivo inizia nel 1993, passando dalla Rai a Mediaset. Si ricorda la sua presenza a Scirocco, Il Giro d'Italia, Feste e Vacanze. Dopo una collaborazione con Anni azzurri e la vittoria del premio giornalistico "Ilaria Alpi" per Telesogni su Raitre, Lucci debutta a Le Iene. L'inviato realizza il suo primo servizio per la trasmissione di Italia 1 nel 1997.

La sua permanenza su Italia 1 dura qualche anno: nel 2000 conduce Vacanze e, nel 2002, Lotta di Classe. Mentre nel 2003 pubblica con Mondadori il romanzo "Tutto può ancora accadere (aspettando Tony Randine)". Il nuovo passaggio alla Rai avviene nel 2016 dove conduce Nemo - Nessuno escluso. Poi è la volta nel 2019, sempre su Rai 2, di Realiti - Siamo tutti protagonisti per poi unirsi al cast di Quelli che il calcio e, successivamente, arrivare a Striscia.

