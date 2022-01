Striscia la Notizia, Ezio Greggio umilia i politici sul Quirinale: "Se hanno bisogno glielo porto io"

22 gennaio 2022 a

a

a

Anche Ezio Greggio ironizza sul drive-in pensato da Roberto Fico per far votare i positivi al Covid per il Quirinale. "Se fanno il Drive In per il voto per il Quirinale, gli mando anche Has Fidanken, così li aiuta a controllare". Protagonista negli anni '80 del Drive In su Italia 1, il conduttore di Striscia la Notizia si è detto divertito per quanto starebbe accadendo. "Le cose che accadono nel nostro Paese - ha detto in un'intervista all'Adnkronos -spesso fanno ridere e qualche volta fanno piangere. Ma l'idea del drive in fa ridere: fa ridere immaginare questi grandi elettori in fila in macchina per il voto come per un tampone. C'è un grande ritorno del drive in in questo momento storico".

Tg5, occhio alle spalle del conduttore: film per adulti e scene esplicite, "Va in onda il po***o" | Video

E ancora: "Ma in pochi sanno che tutto viene fatto per preparare la celebrazione dei 40 anni del programma di Italia 1, che cadranno nel 2023. A questo punto chiederemo di poter fare uno speciale dal Colle al nuovo presidente, anche se ci mancheranno D'Angelo, Zuzzurro e Faletti".

"Ecco come l'hanno ridotta". Striscia, la casa liberata dai due senegalesi abusivi: un orrore senza precedenti | Guarda

Per Greggio, andando avanti di questo passo, il successore di Sergio Mattarella lo avremo addirittura al 30 di agosto. E non, dunque, a fine gennaio. Complice l'incertezza dei partiti, che ancora non hanno ufficializzato i candidati. Nemmeno Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, la rete per cui Greggio lavora, ha sciolto la riserva. "Non so se si farà da parte o no - ha commentato il presentatore -. Credo non lo sappia neanche lui in questo momento, figuriamoci io". E infatti il leader di Forza Italia ha annunciato un vertice con il centrodestra proprio a ridosso del voto, previsto per il 24 gennaio.

Salma Hayek sul red carpet "vestita" così: si gira, il décolleté esplode. Tutti impazziti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.