Domenica In, ancora dramma-Covid: "Nonostante la terza dose...", chi è positivo e costretto allo stop

Sembra una maledizione, quella subita da Mara Venier e il suo Domenica In, il programma della domenica in onda su Rai 1. Già, perché tra tutti i vari programmi della tv italiana, quello che forse più di tutti gli altri è stato martoriato dal Covid è proprio quello di Zia Mara.

E, ora, il contenitore domenicale di Rai 1 deve fare i conti con l'ultimo agguato del virus: si apprende infatti che nella puntata di oggi, 23 gennaio, sarà assente il "cocco" di Mara Venier, Pierpaolo Pretelli, che ormai da qualche tempo la affianca in conduzione.

Pretelli è stato costretto al forfait proprio dal coronavirus: lo ha rivelato direttamente lui con un post scritto pubblicato sulle stories di Instagram. Insomma, il fidanzato di Giulia Salemi è in isolamento fiduciario, in attesa di negativizzarsi.

"Ciao ragazzi - ha scritto Pretelli -! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino! Dispiace non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto", poche parole per comunicare lo stop forzato. Il post è stato rilanciato dalla Venier sui suoi profili social.

