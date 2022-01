Cantante Mascherato, lo "scippo" di Milly Carlucci a Mara Venier: indiscrezioni-bomba in Rai

Francesco Fredella 11 gennaio 2022 a

Manca un mese alla prima puntata del Cantante Mascherato, la trasmissione di Milly Carlucci in onda su Rai 1. E' tutto pronto, spuntano anche le prime indiscrezioni. Il programma tornerà sul piccolo schermo il prossimo 11 febbraio 2021 e finirà a marzo, saranno sei le puntate. C’è grande fermento a un mese esatto dall’avvio della prossima edizione dello show. Dai primi rumors sembra che ci sarà pure Pierpaolo Pretelli, reduce da Tale quale show e arruolato a Domenica In con Mara Venier.

Secondo le ultime indiscrezioni del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, tra i possibili concorrenti ci sarebbero Ivana Spagna, Enrico Brignano, Fiordaliso, Giorgio Panariello, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Pierpaolo Pretelli e Cristina D’Avena. E, forse, anche Sabrina Salerno - che è stata tra le protagoniste di Ballando con le stelle nell'ultima edizione.

Nel cast della terza edizione ci sarà anche Simone di Pasquale, storico di Ballando curerà le coreografie dello show che prende il posto Raimondo Todaro (approdato ad Amici di Maria De Filppi). Confermati anche i tre giudici: Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Non ci saranno, invece, Costantino della Gherardesca e Patty Pravo. Chi li sostituirà? Spunta il nome di Arisa, vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le Stelle e Morgan, che è arrivato terzo come Sabrina Salerno. Tutte indiscrezioni, per adesso, nessuna certezza. Si tratta soltanto di nomi che circolano negli ambienti televisivi e che il settimanale diretto da Signoretti è riuscito a carpire. Basterà attendere qualche settimana per conoscere altre spifferate.

