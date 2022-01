Pomeriggio 5, parla per la prima volta la mamma a cui hanno scambiato la figlia dopo il parto

24 gennaio 2022 a

Oggi, lunedì 24 gennaio, a “Pomeriggio cinque” su Canale 5, Barbara d’Urso ha intervistato Paola, la mamma di Brescia a cui hanno scambiato la figlia dopo il parto. “Ho partorito in un prestigioso ospedale di Brescia l’8 ottobre 2021, non c’erano posti letto e sono stata in sala parto fino al giorno dopo. Quando sono andata a prendere mia figlia nella nursery mi hanno dato la bambina e l’ho portata in camera. Quella bambina era vestita esattamente come la mia, tranne la copertina era diversa, aveva anche lo stesso angioma nello stesso punto dell’occhio. Quindi io ho allattato questa bambina, le ho fatto le foto che ho condiviso con la mia famiglia e gli amici. Mio marito era stato l’unico a vederla in sala parto e solo lui infatti aveva notato che la bambina fosse diversa, ai suoi occhi sembrava più grande", rivela alla conduttrice.

Il racconto prosegue: "Così mi convinse a guardare il braccialetto e non risultava infatti lo stesso numero associato al mio e c’era il nome di un’altra bambina. Mi sono così recata alla nursery a far presente che si erano scambiati i braccialetti. Non potevo credere che invece quella non era la mia bambina. Avevano scambiato le neonate. Ero sconvolta, successivamente mi hanno dato la bambina giusta. Per essere poi sicuri che quella fosse effettivamente la mia bambina, abbiamo voluto fare il test del DNA che diede risultato sperato, era mia figlia., svela la donna.

Infine la signora Paola conclude: “Ho vissuto con la paura di non sapere dove fosse mia figlia. Sono tutt’ora in cura da uno psicologo per il trauma”.

