Maratona Mentana, Enrico Mentana fulmina Paolo Celata: "Ha sentito te e se n'è andata"

25 gennaio 2022 a

Siparietto durante la Maratona Mentana andata in onda su La7 nella prima giornata delle elezioni del presidente della Repubblica. Protagonista Enrico Mentana e il suo inviato Paolo Celata. Nella puntata di lunedì 24 gennaio, il direttore del TgLa7 ha punzecchiato il collega appostato davanti a Montecitorio. "Direttore ti faccio vedere, sta arrivando Emma Bonino, così documentiamo un po' di arrivi in diretta…".

Immediata la replica del conduttore, che ha ben presto scatenato le risate degli ospiti in studio. "Documenti gli arrivi a Montecitorio? Non sei mica Adriano De Zan". Finita qui? Neanche per sogno. Ecco allora un'altra battuta del direttore a Celata che ha messo le mani avanti: "La Bonino non sta arrivando… Ha sentito il tuo annuncio e se n’è andata, te lo faccio notare senza tono di dileggio nei tuoi confronti".

Ma l'inviato non ha atteso prima di rispondere: "Se vuoi stiamo sul mio primo piano e non ti faccio vedere più niente". E Mentana: "È un’alternativa del diavolo, come si dice…". Infine, spazio alla politica con il direttore che si lascia andare a una sua opinione: "Io non do mai opinioni mie, però quello che ormai sembra evidente è che il premier non finirà al Colle".

