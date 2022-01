Verissimo, Maria De Filippi fermata dal Covid? Toffanin extra-large: sorpresa su Canale 5

Francesco Fredella 28 gennaio 2022 a

Amici subisce una brusca frenata a causa del Covid: ci sarebbero 6 ballerini positivi, in buone condizioni. E quini la puntata settimanale del programma di Maria De Filippi subisce un cambiamento. Canale 5 decide di ricorrere ad un piano B, mescolando le carte. Come vi abbiamo anticipato ieri andrà in onda una puntata montata del talent di Maria De Filppi, che continua ad agguantare un successo enorme. Ma, stavolta, il programma non durerà due ore e mezza e quindi Silvia Toffanin anticiperà il suo Verissimo alle 15.30.

Colpo di scena anche per Verissimo: arrivano le ‘nemiche amatissime’ Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due storiche donne del programma di Maria De Filippi, stavolta, potrebbero porre a terra le armi e dialogare. Parlare. Chiarirsi. Non mancheranno, poi, altri ospiti: Manuel Bortuzzo e Valeria Marini, reduci dal Grande Fratello Vip. Poi Ornella Vanoni, Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. Infine, intervista di coppia per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, un'altra bomba di Silvia Toffanin, che così facendo di domenica garantirà gli ascolti del Biscione.

Nella puntata di sabato, invece, arrivano Enzo Miccio, Amanda Sandrelli, Pino Insegno, Melissa Satta, l’ex tronista e influencer Valentina Dallari. Ampio spazio anche a "C’è Posta Per Te", come accade da tempo: in studio si racconteranno Antonio e Pompea, che si sono incontrati dopo 64 anni grazie al programma di Maria De Filippi. La storia ha fatto il giro della Rete. Tra le ultime novità ci sono anche la messa in onda di Verissimo domenica prossima, quando Mara Venier trasmetterà Domenica In da Sanremo: si tratta di un appuntamento canonico, classico, che tutti i telespettatori attendono alla fine della settimana sanremese.



