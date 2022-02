Omicron 2, Matteo Bassetti a Tagadà: "La gemella di Omicron, ma...". Cosa succederà in primavera

02 febbraio 2022 a

a

a

Matteo Bassetti, ospite di Tagadà in onda su La7, ha parlato delle varianti Omicron, Omicron 2. "Non bisogna essere preoccupati. La Omicron 2 è la gemella di Omicron, ha una capacità di risposta ai vaccini molto simile a quella di Omicron. Nei Paesi nella quale è stata individuata non si è registrato un aumento degli ingressi in ospedale. Un esempio ne è la Danimarca. Nel mondo viaggiamo a i 125milioni di contagiati al giorno. In primavera il 50% della popolazione mondiale avrà contratto il Covid. Molti Paesi soprattutto in Occidente riusciranno a raggiungere l'immunità di sicurezza e tra questi vi sarà anche l'Italia", ha spiegato.

"Per chi è ha ricevuto tre dosi di vaccino i sintomi di Omicron 2 saranno uguali a quelli dati da Omicron. Non c'è da preoccuparsi. La nuova spinta di Omicron 2 invece potrebbe aprire nuovi scenari che porteranno il nostro Paese all'immunità per la primavera". Per Matteo Bassetti in estate si dovrebbero avere numeri e situazioni mediche molto più tranquilli dal punto di vista dei nuovi casi di Covid-19.

"Perché non deve portare la mascherina, la gente non ne può più". Bassetti asfalta la Bortone: gelo in studio

Il traguardo dell'immunità, secondo il direttore della clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova, potrebbe essere dato non solo dal tasso di copertura vaccinale ormai vicino al 90% nel nostro Paese, ma anche dal tasso di guariti e dalla spinta sul versante dell'immunizzazione e dei nuovi casi registrata a Gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.