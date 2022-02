Non è l'Arena, Massimo Giletti a gamba tesa su Draghi e Salvini: "Giorgia Meloni in studio", anticipazioni pesantissime

05 febbraio 2022 a

Massimo Giletti è pronto a tornare in onda su La7 con una nuova puntata di Non è l’Arena. A partire dalle 21.15 di domenica 6 febbraio, il padrone di casa avrà innanzitutto un faccia a faccia con Giorgia Meloni. L’unica voce di opposizione al governo presieduto da Mario Draghi offrirà il suo punto di vista sull’attualità politica.

Inevitabile, inoltre, il passaggio sul dibattito interno che sta animando il centrodestra. Dopo la disfatta del Quirinale si sono accentuate le differenze tra Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia, con quest’ultima che vorrebbe intestarsi la rifondazione del centrodestra. Oltre al confronto politico con la Meloni, in primo piano da Giletti ci saranno le nuove misure del governo che portano il Paese verso la riapertura delle attività.

“Ma quando si raggiungerà davvero questo obiettivo? - si legge nelle anticipazioni di Non è l’Arena - Molte le categorie in ginocchio, come quella dei ristoratori danneggiati non solo dal virus che ne ha svuotato i locali di clienti ma anche dal caro bollette. Giletti darà loro voce ascoltando alcune testimonianze in studio e in collegamento. Ma poi ci sono stati anche imprenditori che si sono approfittati di questa emergenza con il business delle mascherine Ffp2. Di tutto questo se ne parlerà con Guido Crosetto, Alessia Morani, Paolo Agnelli, Michel Martone e Matteo Bassetti”.

