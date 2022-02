Domenica In, Mara Venier si presenta in studio così: prego? Lì sotto... il dettaglio che scatena il delirio

06 febbraio 2022 a

a

a

Cala il sipario sul Festival di Sanremo ma si resta all'Ariston. Come da tradizione, la puntata di Domenica In che segue la conclusione del Festival va in onda direttamente dal teatro. A condurre, va da sé, la mitica Mara Venier, nella consueta maratona in onda su Rai 1.

"Ma perché lo fanno tutti?". Sanremo, Mara Venier in imbarazzo: l'accordo dietro le quinte

All'Ariston, per Domenica In, sfileranno tutti i cantanti che hanno preso parte a Sanremo, per ultimi i vincitori, Mahmood e Blanco, che interpreteranno la loro Brividi. Per una volta, insomma, il programma della Venier non parte dalla consueta pagina dedicata all'emergenza-Covid: oggi esiste solo Sanremo. E gli ascolti strepitosi della finalissima stanno lì a dimostrarlo.

Il figlio di Amadeus? "Ha un potere enorme". Clamorosa Sabrina Ferilli: così è tornata a Sanremo

E Mara Venier - protagonista a "sua insaputa" durante il Festival, grazie al Fantasanremo per la quale è stata invocata a più riprese - dà subito spettacolo. Già, si presenta all'Ariston per la puntata speciale così come potete vedere qui sotto, con una maglietta che recita "ciao Zia Mara". Proprio la frase ripetuta più volte dal palco dell'Ariston proprio per il Fantasanremo. E i social, ovviamente, impazziscono.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.