Domenica In, la confessione di Massimo Ranieri: "Incazz*** nero. In albergo...", a Sanremo è finita malissimo

Massimo Ranieri, dopo il premio della critica vinto al festival di Sanremo, è ospite a Domenica In. Alla conduttrice Mara Venier ha confessato che dopo la prima esibizione a Sanremo 2022 era amareggiato. C'era già stata qualche crtica durante lasua performance della prima serata. Ma nella serata finale Ranieri ha cantato molto bene vincendo infatti anche il premio della critica. "Sono entrato teso ed emozionato. Sono rimasto bloccato, sono stato vinto dall'emozione, dalla paura e dallo stress. Non riuscivo a liberarmi da questa emozione. Non ci si abitua mai al palco. Quando sono tornato in albergo ero incazza*** con me, poi ho ringraziato Dio per le emozioni. Vuol dire che siamo ancora vivi, che amo questo lavoro con dedizione", ha spiegato alla Venier riferendosi alla prima serata.

"Non sono stato a Sanremo tutti questi anni perché non trovavo la canzone. Quando ho ascoltato questa ho avuto lo stesso impatto di Perdere l'amore, che ha vinto il disco di platino ed è la più venduta da 34 anni a questa parte. Mi riporta a quando sono partito, a 13 anni, ed è un argomento che è ancora attuale. Mi auguro che quei poverini che vengono a cercare un tetto in Italia possano essere accolti come Cristo comanda", ha ricordato il cantante.

"Sono emozionato, teso: c'è un filo di perle che mi hanno fatto crescere e questo premio è una perla per la mia vita". Queste invece le prime parole di Massimo Ranieri, nella sala stampa del Casinò, dopo aver ricevuto dai giornalisti il Premio della Critica per l'interpretazione del suo brano Lettera di là dal mare a Sanremo. "Aggiungo una perla particolare, importante e inimmaginabile per me, una sorpresa meravigliosa", ha ringraziato.

