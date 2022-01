Domenica In, Roby Facchinetti in lacrime per Stefano D'Orazio: "Uno dei momenti più dolorosi e duri"

30 gennaio 2022 a

Roby Facchinetti in lacrime a Domenica In: il frontman dei Pooh si è commosso al ricordo della fase iniziale della pandemia e dell'amico scomparso due anni fa, Stefano D'Orazio. Quest'ultimo, suo compagno di band, è morto di Covid nell'ottobre 2020. Facchinetti, nella primavera di due anni fa, quando il virus aveva iniziato a diffondersi e fare vittime, proprio in video-collegamento con Mara Venier presentò il brano "Rinascerò, Rinascerai", composto con l'amico e collega, per le vittime di Bergamo.

Rivivendo quei momenti, il frontman dei Pooh ha iniziato a piangere: "Queste immagini sono molto forti. Quello era uno dei momenti più dolorosi e duri, anche perché nella mia città non si capiva esattamente cosa stesse accadendo. C’era questo terrore per i nostri familiari e parenti. Io poi ho perso 7 persone". Proprio nel bel mezzo di quel periodo doloroso, Facchinetti e D'Orazio hanno composto la canzone simbolo della rinascita della città lombarda e dell’Italia intera. Mara Venier ha chiesto al suo ospite di riproporla dal vivo e l’esibizione, nenache a dirlo, ha commosso tutti.

"È un brano che evoca speranza, rinascita. Volevo comporre un brano per la mia città, che aveva bisogno di aiuto e conforto anche attraverso la musica. La musica ha anche un po’ questo ruolo". La canzone è poi diventata il simbolo di questa battaglia: "Quella situazione ha premiato la creatività, non sarebbe mai nato quel brano". Alla fine ha detto: "Grazie a te e grazie a Stefano, perché voglio sempre ricordare anche il nostro Stefano".

