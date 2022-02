Striscia la Notizia, la scoperta su Poste italiane: "Mai giunta a destinazione", cittadini in rivolta

10 febbraio 2022 a

a

a

"Ci avete segnalato che in alcune buche delle lettere la posta spedita non viene ritirata da mesi": Chiara Squaglia di Striscia la Notizia ha raccontato che a Milano i cittadini hanno dovuto affrontare un disservizio con la posta. "Questo è lo stato in cui versano le buche delle lettere del centralissimo corso Buenos Aires - sottolinea l'inviata del tg satirico indicando due buche piene -. Chissà da quanto tempo non le svuotano per consegnare le lettere imbucate dai cittadini. In molti si sono accorti che la posta che hanno imbucato non è mai giunta a destinazione".

"Addio mascherine? Continuiamo a metterle...". Draghi e la frase rubata con "Ursula": euro-diktat? | VIdeo

Il tg satirico ha raccolto la testimonianza di Giuliana Naccari, igienista dentale: "Ho spedito una documentazione alla mia commercialista e questa lettera non è mai arrivata. Noi come studio dentistico spediamo un sacco di corrispondenza anche ai pazienti e questo ci ha creato un danno, perché molti pazienti non hanno ricevuto dei documenti importanti in originale. Abbiamo segnalato il problema alla sede centrale di Poste italiane, ma ci hanno risposto 'ci informeremo'. Sta di fatto che sono passati tre mesi, le caselle sono ancora intasate e nessuno ritira la posta".

"Quante carte di credito hanno rubato agli italiani". Striscia, dati-choc: la più subdola delle truffe, come difendersi

Dopo la segnalazione di Striscia, però, Poste italiane ha provveduto immediatamente a svuotare le cassette. Poi sono arrivate le scuse: "L'azienda si scusa con i cittadini e ribadisce il massimo impegno per garantire sempre la migliore qualità del servizio".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulle buche intasate a Milano

Silvia Toffanin a Striscia la Notizia con Ezio Greggio. Ed Enzo Iacchetti? Dopo il Covid...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.