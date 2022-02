Striscia la notizia, l'auto e il telecomando: l'antifurto? A cosa dovete fare attenzione

08 febbraio 2022 a

Forse anche a voi sarà capitato di non riuscire ad aprire l'auto con il pulsante elettrico delle chiavi. Motivo? La risposta potrebbe fornirla un servizio di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci.

L'inviato Capitan Ventosa arriva a Caselle Torinese, in Piemonte, per affrontare un caso decisamente sorprendente. Nel paesotto i residenti lamentano l'impossibilità di aprire e chiudere le loro vetture. Qualcuno addirittura non riesce nemmeno ad aprire né chiudere il cancello di casa. L'inconveniente coinvolge due condomini e sarebbe legata a un problema di interferenze. Il Capitano e il Ventosaradioteam si aggirano per l'isolato incriminato finché non si imbattono in una misteriosa scatola nera appesa sotto la finestra di un appartamento.



"Che cos'è? Un antifurto!", spiegano i tecnici di Striscia la notizia. Ed è proprio il dispositivo a creare una interferenza che di fatto "neutralizza" i vari telecomandi della zona, rendendoli inutilizzabili. All'inquilino (che è in quarantena) l'inviato di Ricci spiega per filo e per segno come porre rimedio: è bastato staccare l'alimentazione all'allarme per far tornare la normalità a Caselle Torinese. Gran finale con i residenti che portano in trionfo Ventosa, al grido (da stadio) "Un Capitano, c'è solo un Capitano!". Come dare loro torto.

