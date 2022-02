Striscia la Notizia, la rivoluzione: a condurre arriva Silvia Toffanin. E insieme a lei... mai visto prima

09 febbraio 2022 a

a

a

Silvia Toffanin sarà una nuova conduttrice di Striscia la Notizia. Al suo fianco Ezio Greggio, presentatore storico del tg satirico di Canale 5. La Toffanin, però, resterò dietro il famoso bancone solo per sei giorni, dal 21 al 26 febbraio. Lo ha fatto sapere il programma di Antonio Ricci su Twitter: "Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con Ezio Greggio, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!".

Vanessa Incontrada come Michelle Hunziker: Silvia Toffanin, un gesto clamoroso a Verissimo

Una novità per la conduttrice di Verissimo, che mai prima d'ora era approdata a Striscia. La Toffanin, in effetti, non ha mai voluto misurarsi con altri programmi, dedicandosi sempre e solo al suo Verissimo, che non delude praticamente mai. La conduttrice è sempre molto seguita e la sua trasmissione registra ascolti alti.

"La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti", ha fatto sapere Striscia attraverso un comunicato piuttosto stringato. Infine ha aggiunto che lunedì 28 febbraio il testimone passerà a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

"Ste domande...". La Gregoraci in studio, il figlio Nathan Falco stoppa la Toffanin: "Mi dissocio". Gelo a Verissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.