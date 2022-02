Storie Italiane, lo strazio di Eleonora Daniele: "Perdonatemi, non riesco a parlare". Lacrime e stop alla diretta

11 febbraio 2022 a

Attimi di grande commozione, per Eleonora Daniele, a Storie Italiane in onda su Rai 1. In studio, nella puntata dell'11 febbraio, si è tornati a parlare della storia di Andrea, "il ragazzo dai pantaloni rosa" che si tolse la vita dieci anni fa a soli 15 anni di età, poiché bullizzato.

In collegamento con la Daniele ecco Teresa Manes, madre di Andrea. E subito dopo averla introdotta, la Daniele ha cominciato ad essere travolta dall'emozione: "Non riesco tanto a parlare, Teresa", affermava visibilmente commossa. Dunque, ecco anche Highsnob e Hu, duo che ha partecipato a Sanremo 2022 col brano Abbi cura di te. E parlando del significato del brano, la Daniele ha iniziato a piangere, un vero e proprio fiume di lacrime.

"Scusate ma io mi sono commossa, queste parole sono molto forti sai? Avete una canzone bellissima, un testo bellissimo e sentendo la storia di Teresa secondo me... arriva proprio dritta all’anima", ha affermato Eleonora Daniele, con voce tremante e occhi lucidi.

Alla luce di quanto accaduto, si ricordano le parole della Daniele di qualche giorno fa, sempre a Storie Italiane, dove aveva elogiato Sangiovanni pera aver contribuito a sdoganare gli abiti rosa propria Sanremo: "Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura", aveva affermato Eleonora Daniele.

