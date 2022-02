Verissimo, Michelle Hunziker piange: "Perché ho dovuto rinunciare". Trussardi e la carriera, dolorose verità

14 febbraio 2022 a

Michelle Hunziker è attesa su Canale 5 con il suo nuovo show: Michelle Impossible. Un programma di due serate presentato a Verissimo, nella puntata di domenica 13 febbraio. Qui la showgirl ha raccontato di aver rinunciato a Hollywood per l'Italia. Tanti anni fa la showgirl era in partenza per Los Angeles, per sostenere un provino per Matrix, quando è stata chiamata dal suo agente che le ha proposto di condurre Zelig. La Hunziker non ci ha pensato due volte, optando per Zelig. Una scelta, con il senno del poi, rivelatasi azzeccatissima. Nello studio di Silvia Toffanin, la conduttrice ha voluto ripercorrere l'ultimo fatto di cronaca che l'ha vista protagonista: la separazione da Tomaso Trussardi.

"Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio". Per lei comunque rimangono dieci anni bellissimi, quelli con l'imprenditore: "Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre".

Prima della separazione da Trussardi, la Hunziker ha dovuto affrontare quella da Eros Ramazzoti. Un addio che le ha insegnato molto: "Quando affronti una separazione a 23 anni - ha concluso - vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza".

