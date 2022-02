Mattino 5, Federica Panicucci riceve rose rosse. "E tu Francesco?": l'imbarazzo di Vecchi

14 febbraio 2022 a

Una piacevole sorpresa ha preso alla sprovvista Federica Panicucci che, alla fine della puntata di Mattino Cinque, si è vista recapitare in diretta un mazzo di rose rosse. Chi mai gliele avrà mandate? Si tratta del suo promesso sposo Marco Bacini, che ha voluto farle un regalo per la giornata di San Valentino. In studio ha assistito a questa scena così romantica anche il co-conduttore Francesco Vecchi, che in passato ha avuto qualche frizione con la collega.

Oggi comunque il rapporto professionale tra Panicucci e Vecchi sembra filare liscio. “Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui. E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?”, ha detto la conduttrice. E la risposta del collega è stata: “Ma io lo ho già augurato”. A seguire i saluti finali e l’arrivederci al giorno dopo.

Nonostante l'imbarazzo di Francesco Vecchi, la Panicucci ha mostrato molta tenerezza in studio per la sorpresa ricevuta. La storia con Bacini procede a gonfie vele: nel novembre 2021, la presentatrice ha rivelato a Chi Magazine che le nozze si celebreranno nel 2022, senza però specificare data e luogo dell’evento.

