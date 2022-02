Verissimo, Drusilla Foer sconvolge la Toffanin: "Il mio secondo marito è morto, ma...". Chi le fa la corte: confessioni spinte

14 febbraio 2022 a

Drusilla Foer, ospite di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. parlando del suo cognome, ha rivelato che "non è di famiglia, in effetti di Foer a Siena non ce n'è, il mio cognome da nubile è Gori, Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il 'de' perché mi dicono già che sono nobile. Lui appartiene al ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle, io sono tuttora madame Foer anche se lui non c'è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo".

Quando la Toffanin le ha chiesto se dopo il marito ci sia stato spazio per un altro amore, Drusilla ha risposto: "Dopo un amore potente in tarda età fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto. Eppure, se mi corteggiano con insistenza e garbo, scatta l’occhiolino. Ho conosciuto un signore vedovo e abbiamo condiviso quest’assenza dei nostri amati. Dietro una persona c’è un grande uomo e una grande donna, ovvero la nostra parte maschile e la nostra parte femminile”.

Drusilla infine ha raccontato l'evoluzione della sua carriera. Alla domanda di Silvia Toffanin: "Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e viceversa. Dietro di te chi c'è?", Drusilla ha risposto: "C'è un ometto. Uno che ha il mio stesso cognome, ma sicuramente non le mie stesse origini. Ci devo convivere...", ha detto la co-conduttrice dell'ultimo Sanremo, suscitando ilarità nella conduttrice.

