Concita De Gregorio, il più privato dei drammi: "Amori infelici, mi sentivo brutta, piangevo di notte"

14 febbraio 2022 a

a

a

“Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati": Concita De Gregorio si racconta in una lunga e intima intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Parlando della sua adolescenza, la giornalista ha confessato: "Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e pianti notturni”. La conduttrice le aveva chiesto dei suoi amori passati in occasione della giornata di San Valentino.

"La dittatura di Amadeus, tutto per soldi": accusa-choc di Morgan, Serena Bortone lo zittisce. Che disastro su Rai 1

La De Gregorio, poi, ha spiegato qual è, secondo lei, il segreto alla base di ogni relazione di coppia: “Essere se stessi. Trovando la propria strada, se si ama ciò che si fa, si inducono la cura, il rispetto e l’amore degli altri verso di sé. C’è quindi una possibilità che quello che tu fai interessi agli altri solo se interessa te in primis. Noi non dobbiamo avere l’obiettivo di vincere, perché nell’arte, nella vita, nelle espressioni dell’anima, c’è posto per tutti". Parlando di se stessa, poi, ha continuato: "Io sono molto ostinata, ho un gran senso della disciplina. Sono un po’ un soldato e non mi sono mai abbattuta, pur avendo un temperamento super-malinconico”.

Ana Mena gela Serena Bortone: "Tutto falso". Sanremo, che imbarazzo a Oggi è un altro giorno

Tra gli ospiti della Bortone, poi, c'è stato pure Peppino Di Capri. Anche a lui, in occasione di San Valentino, è stata fatta una domanda sull'amore. "Ho questa tentazione di innamorarmi che va e viene - ha risposto il cantante -. Forse è ancora recente il momento triste che ho vissuto. Ogni tanto ci si sente soli e si viene tentati. Lasciamo al destino, le porte non sono chiuse". Il riferimento era alla sua seconda moglie, morta nel 2019.

Cast della trasmissione travolto dal Covid, Serena Bortone si presenta in studio così: panico su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.