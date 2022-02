L'Eredità, "a cosa servono quei due?". Agguato a Flavio Insinna, chi vuole far fuori i professori: un caso in Rai

15 febbraio 2022 a

Siamo nello studio de L'Eredità, ma questa volta non per commentare qualcosa che è accaduto nell'ultima puntata. Si parla del seguitissimo show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna per una critica che lo ha colpito. O meglio, che ha colpito la coppia di professori, una sorta di vallette 2.0 e presenza fissa de L'Eredità: dopo l'addio di Ginevra Pisani, la coppia è composta dalla modella Samira Lui e dal modello Andrea Cerelli, il professore e new-entry del programma.

La critica viaggia su TvBlog, seguitissimo sito tutto dedicato alla televisione e ai suoi dintorni. Parlando della nuova coppia, il sito premette: "Per loro quindi un rodaggio ancora tutto da portare a termine e quindi risposte sulla coppia forse è prematuro darne". Già, la critica non è tanto all'affiatamento della coppia, quanto piuttosto al ruolo di simile coppia in sé e per sé.

"Ci spingeremmo però a fare alcune considerazioni sul ruolo stesso da loro ricoperto, ruolo che, come già detto in apertura, è stato sempre più svuotato del proprio significato iniziale e lasciato ormai come fossile di un’idea, che seppur attualizzata con il gioco odierno dell’Eredità, rende la figura del tutto anacronistica", picchia duro TvBlog.

In effetti il professore "non è altro che un’estensione dell’antica e ormai desueta (ma neanche tanto) valletta, che poco ha da dare alla tv odierna". E insomma, ci si interroga: il duo di professori serve davvero a L'Eredità? Volti giovani in tv, "possono crescere anche fuori da questo schema televisivo un po' obsoloeto?", ci si interroga in conclusione dell'articolo.

