Striscia la Notizia, Mara Venier si lascia andare: "Con quegli uccelli...", cosa le scappa di bocca

Torna l’appuntamento con la rubrica “Nuovi Mostri” di Striscia la Notizia. Al suo interno, stavolta il primo posto è andato a Mara Venier per i doppi sensi “ornitologici” di cui ha fatto sfoggio nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Parlando con Ornella Muti, ospite in studio dopo l’esperienza da co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, la padrona di casa a un certo punto si è lasciata andare.

“Hai fatto una scelta di vita radicale - ha dichiarato rivolgendosi all’attrice - hai scelto la natura, gli uccellini, tutte le mattine…”. A questo punto è scoppiata a ridere insieme alla sua ospite, dopodiché ha continuato con i doppi sensi: “Uccellini al mattino, al tramonto, alla sera… Cioè, va bene così, con tutti questi uccellini che cantano?”. Fuori campo la voce di Ezio Greggio ha commentato così: “La Venier è una stakanovista del doppio senso, ogni volta che può fare un gioco di parole sugli uccelli timbra il… ‘cardellino’”.

La chiacchierata con Ornella Muti ha poi preso una piega più seria quando si è parlato di Sanremo: “Che fatica, ho accettato subito ma non avrei potuto dire di no. Però non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile. Sanremo non è comodo, ho fatto quello che dovevo fare, punto”.

