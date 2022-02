Uomini e Donne, Ida Platano scippata davanti al figlio: "Schiaffi e insulti", finisce malissimo

15 febbraio 2022 a

Ida Platano ha vissuto una disavventura che non ha nulla a che fare con Uomini e Donne, ma che ha avuto una certa cassa di risonanza proprio perché capitata a lei, che è ormai un volto noto del Trono Over del dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. La donna si è infatti ritrovata suo malgrado a subire un furto per le strade di Verona, ma poi la cosa ha preso una piega inaspettata.

Mentre passeggiava insieme a suo figlio Samuele, Ida Platano si è resa conto che qualcuno le aveva appena rubato il cellulare: se n’è accorta guardando dalla parte opposta alla sua, notando subito il suo telefono tra le mani di uno sconosciuto. A quel punto ha deciso di affrontarlo reagendo d’impulso: “Gli ho dato qualche cazzotto - ha raccontato sul suo profilo Instagram - e sono riuscita a recuperarlo, sono davvero contenta di averlo fatto”.

Il figlio della dama di Uomini e Donne si è spaventato non poco vedendo la scena: “Abbiamo cercato dopo di calmarlo”. Poi però il bambino, una volta realizzato quanto accaduto, ha fatto i complimenti alla madre che ha avuto coraggio a recuperare il telefono che le era stato appena rubato: “Samu mi ha detto ‘ho una mamma fortissima’”.

