Amici, Lorella Cuccarini terrorizza Alex: "O tiri fuori tutto...", al serale può finire in disgrazia

Alex, uno dei concorrenti di Amici 21 - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, sta per sbarcare al serale (tanto atteso). Lorella Cuccarini lo avverte: "Se non tirate fuori tutto diventate piccoli". Un monito chiarissimo che serve al concorrente del talent della De Filippi per trovare tutta la grinta necessaria: il serale, si sa, richiede molta attenzione. Tanta concentrazione perché nessun errore è permesso.

Il Serale di Amici 21 è fissato nei palinsesti con la prima puntata che andrà in onda sabato 19 marzo su Canale5, manca solo un mese. Lorella Cuccarini - intanto - sceglie i nomi dei due primi due allievi della sua squadra da "spedire" al serale. Si tratta di Alex e Sissi, il primo si è emozionato quando ha visto che il suo brano - che s'intitola "Accade" - è in programmazione come New Hit su RTL 102.5.

"Non voglio mettervi paura ma sono numeri giganteschi. Se non tirate fuori tutto quello che siete diventate piccoli così”, tuona ancora la Cuccarini. Nessuna paura, ma soltanto tanto incoraggiamento affinché le performance siano all'altezza. La Cuccarini, però, appare entusiasta di Alex e Sissi al Serale di Amici 21. E dice: "Ho avuto questa fortuna". Insomma, il suo rapporto con i ragazzi è molto forte, sincero, materno: in questo modo, Alex e Sissi, possono sentirsi più sicuri.

Gli occhi di tutti sono puntati sulla data del 19 marzo. Canale 5 scalda i motori: Amici, con il suo storico serale, sfodera un vero e proprio gioiellino della televisione con ascolti altissimi. I fan di Amici, uno dei programmi più longevi della tv, sono già pronti.



