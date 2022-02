Amici, il dramma di Alice Del Frate: "Non mangiavo, sono finita in ospedale". Com'era ridotta

Francesco Fredella 18 febbraio 2022 a

a

a

"Non mangiavo, sono finita in ospedale”: il racconto di una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5, lascia tutti senza fiato. Si tratta di Alice Del Frate, che si è raccontata alla sua professoressa Veronica Peparini. I suoi problemi con l’alimentazione sono stati al centro di una lunga confessione. "Da quando sono stata male per l’alimentazione… Sì, sono stata abbastanza male. Mi ha cambiato come persona, mi ha reso insicura. Prima ero leader, ero io che movimentavo i gruppi. Le persone mi cercavano", dice.

Serena si sente male per gli attacchi della Celentano, interviente Maria De Filippi: "Fermati, basta"

La ballerina riavvolge il nastro dei ricordi e parla di quello che avveniva alle scuole elementari quando paragonava il suo fisico a quello delle altre ginnaste. "Continuavano a guardarmi quando provavo e se sbagliavo godevano", racconta ancora nella lunga chiacchierata con la Peparini. "Ero troppo difficile da gestire. Quando sbagliavo la mia reazione era o spaccare gli attrezzi o lanciarli. E poi c’era l’insegnante principale che non voleva allenarmi per il nazionale. C’era la squadra da fare, per lei era più importante. Io non provavo quasi mai, era una delusione". E poi continua: “Siccome non mi vedevo bene, ho iniziato a non mangiare e nel giro di tre settimane sono finita in ospedale. Però è qualcosa dalla quale non riesci a guarire del tutto. Adesso io sto bene, però ci sono sempre state ricadute nel giro di tre anni. Nella ricaduta grave che ho avuto per sfogarmi ho iniziato a ballare".

"Stordiva e stuprava le ragazze". Ricordate quest'uomo? Sconcerto ad Amici di Maria De Filippi

La Peparini, però, mostra un grande lato umano cercando - in qualche modo - di far dimenticare ad Alice Del Frate la sua insicurezza. Ad Amici 21 non sarà mai sola perché può contare sull'affetto del pubblico, dei prof, e dei ragazzi. La Peparini, ad un certo punto, le chiede dove sia la "vecchia Alice". “Dove l’hai messa, dove sta?”, ma la ragazza resta in silenzio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.