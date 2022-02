Amici, Christian contro Nunzio: "Non è che esci e tiri mer***", volano insulti tra ballerini della De Filippi

Francesco Fredella 18 febbraio 2022 a

a

a

Ad Amici di Maria De Filippi, che sta per tornare con il serale (attesissimo), non mancano scontri e confronti. Christian affronta Nunzio. E dice: "Entri qui con una dignità che non c’è”. Infatti, l'arrivo di Nunzio ad Amici indispettisce alcuni dei ragazzi del talent più famoso della televisione italiana. In particolare, sembra che non sia piaciuto affatto all'allievo di latino americano Christian Stefanelli, che fa parte della "scuderia" di Raimondo Todaro. Il motivo legato a qualche acredine trova le radici in un episodio che risale a diversi mesi fa. A settembre, quando Nunzio perse la sfida contro Mattia Zenzola, ne avrebbe dette di cotte e di crude contro Raimondo sui social. E quindi, secondo una lettura abbastanza particolare, Nunzio non si sarebbe dovuto ripresentare al talent.

"Non mangiavo, sono finita in ospedale": il dramma di Alice Del Frate sconvolge la De Filippi, com'era ridotta

Dopo il sì del maestro, il ballerino ha comunque avuto la sua occasione ma non è potuto rientrare in casetta prima di terminare l'isolamento precauzionale causa Covid. Finita la quarantena, però, l'accoglienza di Cristian non sarebbe stata delle migliori. “Tu non è che esci e tiri m**da. Poi entri qui con una dignità che non c’è”: le sue parole non lasciano spazio a doppie interpretazioni. A questo punto Christian ci va giù pesante, sfoderando l'artiglieria pesante. Parole fortissime e senza freni contro Nunzio: “Che tu ti ripresenti qua puzza”. Tra i due ragazzi va in scena un battibecco molto lungo, che non si placa. “E’ una ca**ata. Perché, se ballavi bene battevi Mattia?”, dice ancora.

Lorella Cuccarini terrorizza Alex: "O tiri fuori tutto...", al serale può finire in disgrazia

Ma, all'improvviso, arriva il colpo di scena. Nunzio lascia senza parole Christian dicendo: “Non mi rimangio quello che ho detto”. Mostrando fin da subito un grande carattere, forse troppo forte rispetto a quello che accade nel corso del talent. Questa, però, potrebbe essere un'arma a doppio taglio: il ragazzo, infatti, rischia una battuta d'arresto ad Amici. “Io non mi rimangio niente. Ho chiesto scusa per i modi”, chiosa.

Verissimo, Maria De Filippi fermata dal Covid? Toffanin extra-large: sorpresa su Canale 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.