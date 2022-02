Dritto e Rovescio, Del Debbio asfalta i suoi autori: "Mi rompono le balle, pensano che sia scemo". Lo sfogo: cose mai viste in tv

18 febbraio 2022 a

Uno sfogo mai visto prima quello a cui si è lasciato andare Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Tutto nasce da un fraintendimento con gli autori del programma. Il talk in questione non viene trasmesso tutto in diretta, alcuni blocchi vengono registrati prima. Così, in chiusura dell'ultimo blocco in diretta, quando il conduttore ha invitato gli spettatori a seguirlo su Instagram - "Vi ricordo che mi potete seguire durante la settimana sul profilo. Mi fa molto piacere farmi seguire lì” - si è scatenato il caos dietro le quinte.

Gli autori temevano che Del Debbio stesse salutando il pubblico a casa, dimenticando che invece poco dopo sarebbero andati in onda altri blocchi registrati in precedenza. La preoccupazione, insomma, era che il presentatore dicesse che la trasmissione fosse finita, quando in realtà c'erano ancora dei segmenti da trasmettere e far vedere ai telespettatori. Quando Paolo Del Debbio si è accorto di questa cosa, ha chiesto cosa stesse succedendo: "Ma che c'è? Che c'è?".

Il conduttore, alla fine, si è sfogato: "Scusate, mi rompono le balle, pensano che sia scemo. Pensavano che vi salutassi, come fosse il sesto blocco. Pensano davvero che sia da pensione, invece vi dico che non sono da pensione. Ci vediamo dopo la pubblicità, abbiate pazienza”.

