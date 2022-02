Uomini e Donne, colpo al cuore per Gemma Galgani: "Più va avanti, più sbaglia". L'ex che la prende a "pesci in faccia"

Francesco Fredella 18 febbraio 2022 a

Vi ricordate Maurizio Guerci dopo Uomini e Donne? Finito il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è scomparso dai radar. Tra lui e Gemma Galgani c’è stata una breve conoscenza, ma tutto è finito nel dimenticatoio.

C’è una differenza d’età tra i due e la dama torinese - colpita dal suo interesse - ha subito deciso di lasciare stare la conoscenza. Stop netto. Maurizio ha lasciato definitivamente il programma per motivi di lavoro, ma anche perché non c’erano più gli elementi per andare avanti.

Biagio umiliato in studio? Tam-tam impazzito dopo la frase-choc: "Molla il programma della De Filippi"

Però, è tornata alla carica Tina Cipollari, che in un video messaggio ha detto che non è colpa sua se la sua storia con Gemma è finita. Oggi il 51 enne si racconta Uomini e Donne Magazine.

“Una gran brava persona”, ha detto parlando di Gemma Galgani. Che non riesce a trovare l’uomo ideale. Infatti, è andata male la storia con Giorgio Manetti (soprannominato il Gabbiano) poi quella con Sirius - Nicola Vivarelli - molto più giovane di lei. Poi il 51 enne, ex corteggiatore di Gemma, sottolinea che Tina non ha mai influenzato la sua scelta.

"Ho fatto cercare l'audio...". La bomba di Matteo Ranieri: spy-story, un caso clamoroso da Maria De Filippi?

“Penso che più va avanti più sbaglia. È solo il mio parere, ovviamente”, ha detto Maurizio Guerci rincarando la dose contro la Galgani. “Dovrebbe valutare meglio chi ha davanti”, ha ribadito l’uomo. Insomma, secondo il suo punto di vista la Galgani dovrebbe essere un po’ di attenta alle vicende della sua vita sentimentale.

