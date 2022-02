Il Cantante Mascherato nella bufera: "Incompetenza di giuria e autori", guai per Milly Carlucci

19 febbraio 2022 a

La terza maschera è venuta giù: alla fine della seconda puntata de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, si è scoperto che una delle artiste in gara era Cristina D'Avena, ben nascosta dietro la maschera del Cavalluccio Marino. Ad intuire che il personaggio nascosto fosse proprio lei sono stati, tra i giurati, solo Flavio Insinna e Arisa. Dopo essere stata scoperta, la D'Avena ha rivelato: "Esperienza bellissima ed emozionante, peccato sia finita”.

Prima di essere smascherato, il Cavalluccio Marino aveva dato degli indizi su di sé: "Sono indipendente e non mi fermo finché non vinco le mie battaglie e ce n’è stata una che è durata tempo, diciamo che ho portato la mia squadra in serie A”. I quattro giudici avevano fatto delle ipotesi, pensando a nomi come quelli di Cicciolina, Ivana Spagna e Sabrina Salerno. Solo alla fine Arisa e Insinna hanno ipotizzato che sotto quella maschera ci potesse essere proprio Cristina D’Avena.

Non sono mancate le polemiche sull'eliminazione della cantante. Un utente su Twitter ha scritto: "Cristina D’Avena, una che non ha mai preso parte a nulla, un personaggio inedito, eliminata alla seconda puntata, nonostante il mistero sulla sua maschera, per colpa dell’incompetenza di giuria e autori". Un altro invece: "Purtroppo fanno uscire i migliori. Cristina D'Avena meritava di andare avanti". Questa, comunque, non è stata l'unica scoperta della serata: all'inizio della puntata è stata smascherata anche l’Aquila: si trattava di Alba Parietti.

