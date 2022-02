In Onda, tamburi di guerra nel Donbass: "Nessuno morirà per voi", il messaggio subliminale di Putin agli ucraini

19 febbraio 2022 a

“Tamburi di guerra arrivano dal Donbass. Dopo aver mandato via donne e bambini, i separatisti filorussi sono stati chiamati alle armi e a difesa delle due repubbliche popolari, sostanzialmente già indipendenti dall’Ucraina dal 2014”. Così Andrea Nicastro, inviato a Kiev del Corriere della Sera, è intervenuto a In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - per fare il punto della situazione sulla crisi ucraina.

“Sono in armi sulla linea di contatto - ha aggiunto - non si può chiamarla confine perché l’Ucraina rivendica ancora come propri quei territori. Oggi due soldati di Kiev sono stati uccisi, ci sono i primi morti e quindi questa crisi si gioca moltissimo sui nervi”. Intanto Vladimir Putin, a detta di Nicastro, ha mandato un messaggio all’Ucraina che ha assistito alla manifestazione di forza nucleare della Russia: “È stato il modo migliore per dire agli ucraini ‘guardate che siete soli, nessuno ha voglia di morire per voi’. La Russia è una potenza nucleare, nessuno vuole andare a difendere l’Ucraina. La quale sa di essere sola e di dover trovare una soluzione”.

“Tanto è vero che oggi a Monaco il presidente ucraino ha rivolto un appello agli ucraini - ha aggiunto Nicastro - sostanzialmente ha chiesto agli occidentali di dimostrare l’aiuto che dicono di voler dare. Perché non annunciare adesso le sanzioni economiche alla Russia anziché aspettare l’invasione?”.

