C'è posta per te, Maria Paola e Leandro? Dopo averlo umiliato in studio... indiscrezioni, doppia brutale vendetta

Le storie di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, non finiscono di sabato sera. Ma continuano anche dopo. Ad esempio, la vicenda di Maria Paola e Leandro ha movimentato la puntata del 19 febbraio. Una storia che è stata seguita con molta passione dai telespettatori: i due ex fidanzati sono giunti al capolinea dopo diversi tradimenti del ragazzo, che ha scritto al programma per giocarsi l'ultima carta chiedendo perdono. E dopo la trasmissione cosa è accaduto? Lei, lo ricordiamo, ha chiuso la busta definitivamente. Ma si tratta di un episodio avvenuto alcuni mesi fa. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Vicolo delle News, Maria Paola non ha cambiato idea su Leandro in seguito all’incontro in televisione: nessun perdono. Stop.

Addirittura, risulta che ci sia un nuovo uomo della sua vita. Dopo aver archiviato il dolore per Leandro, Maria Paola ha voltato pagina. Ed anche lui, sempre dalle notizie raccolte, pare che si sia rassegnato definitivamente. Dopo 11 anni di relazione, Leandro ha iniziato una storia d’amore con una delle sue ex amanti: si tratta di una donna con cui aveva tradito Maria Paola. Si chiude così un capitolo della loro vita. Definitivamente.

Maria Paola, nel corso della puntata di C'è posta per te, ha conquistato subito il pubblico per la sua bontà ed umiltà. Il suo è stato un messaggio molto forte dedicato alle donne, affinché non soffrano invano per uomini che sono traditori seriali. Un messaggio chiaro, che non va assolutamente sottovalutato.

