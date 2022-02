Uomini e Donne, il dramma di Teresa Langella: "La gente mi vedeva e da lontano...", cosa ha dovuto subire

21 febbraio 2022 a

Tempo di confessioni per Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto sfogarsi sui social raccontando per la prima volta cosa l'ha fatta soffrire di più. "Nonostante i miei periodi bui, periodi in cui non stavo bene con me stessa ed ero sottopeso. Qualsiasi cosa io indossassi non mi stava bene, uscivo con la mia famiglia e la gente da lontano mi diceva guarda quanto è magra".

Una situazione difficile, l'ha descritta l'ex concorrente del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 prima di scendere nel dettaglio. Ai tanti ammiratori ha ammesso che "mi capitava di guardarmi allo specchio e di non vedermi bella nei vestiti che indossavo, di non sentirmi a mio agio, sentirlo anche dalla bocca degli altri amplificava il tutto".

Ora l'influencer assieme al compagno Andrea Del Corso ha intenzione di aiutare quelle tantissime persone che hanno vissuto situazioni simili, perché "tutto questo mi ha recato molta sofferenza". I due fanno coppia fissa da diversi anni e non escludono novità. La stessa Silvia Toffanin, avendoli in studio a Verissimo, ha chiesto se il matrimonio è vicino e Andrea ha ammesso di essere pronto. Anche Teresa non ha nascosto la voglia di mettere su famiglia. Che sia un annuncio?

