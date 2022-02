Gf Vip, crisi di nervi per Katia Ricciarelli: "A sberle, ti faccio un cu*** così", Alex Belli massacrato

Francesco Fredella 22 febbraio 2022 a

Katia Ricciarelli è una furia. Arrabbiata nera nei confronti di Alex Belli, che da qualche settimana è tornato nella casa di Cinecittà come ospite d'onore per riconquistare sua moglie Delia Duran. Che, intanto, si è lasciata andare ad effusioni con la sua acerrima nemica, rivale in amore, Soleil Sorge.

Ma tutto questo non piace alla Ricciarelli, che è un uragano nei confronti di Alex Belli. Un confronto di fuoco dinanzi al pubblico di Canale 5 del Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la puntata è quella di lunedì 21 febbraio. A Katia non piace il comportamento di Alex negli ultimi mesi e dopo quel bacio saffico va su tutte le furie. Belli, intanto, dice che ama Delia perché “è pazza”, il riferimento è strettamente legato al bacio con Soleil. Ed è proprio quella frase che non piace assolutamente alla Ricciarelli.

Katia non intende confrontarsi con Alex, forse è stanca di tutta questa situazione, forse è stanca di sei mesi intensi in tv al centro dell'attenzione mediatica. Forse è stanca di questo Grande Fratello, che sta durando veramente troppo. Ma non resta nella Mystery Room ed entra di nuovo in casa, dove si consuma lo scontro diretto con Alex Belli. "Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l’amore così. Mi ha dato fastidio. Dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un cu*** così”, dice la Ricciarelli. Un'altra frase forte, ad effetto. Ormai nella casa del Gf vip i freni inibitori sembrano non esistere più: tutto è concesso.

