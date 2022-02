Michelle Hunziker, "una grande reunion": domani sera su Canale 5... non proprio Eros Ramazzotti, anticipazioni clamorose

22 febbraio 2022 a

"Dopo dodici anni, domani sera grande reunion”: Michelle Hunziker rivela un importante dettaglio della seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, in onda domani sera su Canale 5. La conduttrice, in particolare, ha detto che tra le sue ospiti ci saranno Valeria Graci e Katia Follesa, due comiche che, dopo aver lavorato per un periodo di tempo in coppia, hanno poi deciso di percorrere due strade separate.

Dietro alla loro separazione, comunque, non ci sarebbe nessun diverbio. Anche se la loro scelta professionale è arrivata in passato come un fulmine a ciel sereno. Le due sono ancora oggi molto amiche. Probabilmente all'epoca entrambe sentirono l’esigenza di intraprendere due percorsi professionali diversi. Adesso, quindi, sarà Michelle Hunziker, col suo one woman show, a farle incontrare di nuovo sul palco.

Per l'ultima puntata di Michelle Impossible, comunque, la Hunziker ha fatto il pieno di ospiti. Oltre a Katia e Valeria, infatti, ci saranno anche Silvia Toffanin, J-Ax e Nina Zilli. La conduttrice ha condiviso sul suo profilo social un video nel quale si vedono le prove del programma prima della messa in onda. A corredo questa didascalia: "Una sbirciatina alle prove della seconda puntata di Michelle Impossible! Altre missioni impossibili e colpi di scena". Per la Hunziker si tratta di un modo davvero speciale per festeggiare i suoi 25 anni di carriera.

