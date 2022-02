La Pupa e il Secchione, "Barbara D'Urso a pallettoni". Ascolti, dati clamorosi a Mediaset

Francesco Fredella 23 febbraio 2022 a

Per la d'Urso è un record stagionale. Pomeriggio 5 arriva al 17%, un testa a testa con La vita in diretta di Matano che segna il 18%. Quella di ieri, 22 febbraio, sembra essere finora la puntata più seguita di Pomeriggio5 dall'inizio della stagione televisiva. E i dati, al circa di ascolto, fa gioire Barbarella che si appresta ad approdare in prima serata con "La pupa e il secchione": lo show di Italia 1 partirà a marzo. Il promo è già in onda con un risultato sorprendente: oltre 7 milioni di contatti ed interazioni. Per questo motivo, la conduttrice di Pomeriggio 5 è carica a pallettoni perché dopo un momento difficile, in cui è stata attaccata da una parte della stampa, inizia la sua rinascita televisiva con un programma (Pomeriggio5) che sta piacendo sempre di più al pubblico. E' anche vero che la d'Urso si scontra tutti i giorni con un altro grande conduttore, Matano: anche lui molto amato, sempre sul pezzo (come si dice in gergo). Ma giorno dopo giorno, passo dopo passo, riesce a conquistare uno share altissimo. Il 17% è davvero tanto. E a Mediaset, ai piani alti di Cologno Monzese, lo sanno bene.

Il ritorno in prima serata con "La pupa e il secchione" - dopo la cancellazione di "Live non è la d'Urso" - potrebbe aprire nuovi possibili scenari in casa Mediaset: da una parte Carmelita nazionale e dall'altra un serale. Quindi una prova del fuoco non indifferente per lei. Incrociamo le dita.

