Affari tuoi, Lucia in confusione totale: "Ma com'è possibile?"

Quando il Dottore offre a Lucia una proposta da 39mila euro, dal tavolo dei pacchisti Herbert Ballerina le urla "Prendili!". Ma non andrà così: puntata movimentata ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, con la concorrente abruzzese de L'Aquila, che rifiuta e rischia grosso fino alla fine.

Arrivata a metà della sua partita con ancora tutti i pacchi rossi chiusi e il sogno dei 300mila ancora vivo, la giovane ingegnere civile vede crollare tutto nel giro di poche chiamate. E quel suo rifiuto, "sono tantissimi soldi, ma con un tabellone così voglio andare fino in fondo", diventa quasi un peso sulla sua coscienza. Sfilano via tutte le cifre pesanti, il Dottore scende a 10mila euro d'offerta, Lucia prefereisce cambiare il pacco e alla fine resta con soli 15mila euro ancora in gioco. Una Caporetto. Il Dottore le offre di andare alla Regione fortunata ma la concorrente rifiuta ancora, preferendo tenersi i "soldi sicuri". Pochi, ma meglio di niente.

"Come la capisco Lucia, un'altra italiana che lotta contro il precariato in un paese che non ti dà certezze. Contenta per questa vincita, pienamente meritata", commenta una telespettatrice su X, in tempo reale. "Stasera una di quelle partite 'dalle stelle alle stalle' ma con lieto fine da 15k. Menomale", aggiunge un altro utente. "Evvai, meno male, almeno i 15k li hanno vinti!", "Molto felice per questa vincita", "Ma possibile che un ingegnere civile non riesce ad andare a vivere da sola e mantenersi? Lo chiedo senza polemica eh, veramente non riesco a rendermi conto!".

E ancora: "Io avrei accettato 39k", "Sta ragazza è intelligente... spero abbia i 15mila", "Troppo dolcina per essere pure fortunata", "Un tracollo ha avuto sta partita", "Ma questo finale era da cambio non da offerta", "A sto punto boh, forse io avrei preferito andare alla regione fortunata (col massimo rispetto per i 15k)", "Vabbé, sta partita è proprio assurda...", "Iniziata super bene, sta andando tutto storto".