Uomini e Donne, crollo nervoso per Gemma Galgani: "Ho tanto da dare, ma...". Pianto disperato e stop al programma

23 febbraio 2022 a

a

a

Un crollo nervoso, con pochi precedenti per Gemma Galgani. Sempre all'attacco, vulcanica, feroce. Ma raramente in lacrime, disperata. Eppure è esattamente quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, il programma di Maria Di Filippi in onda su Canale 5, quella in onda martedì 22 febbraio.

"Rissa tagliata". Caos in studio tra due cavalieri, Maria De Filippi costretta alla "censura": cosa salta

La dama torinese, infatti, ha rivelato in un'intervista a Nuovo Tv di avere un solo grande rimpianto, ovvero quello di non essere diventata madre. E la questione è tornata, di prepotenza, anche negli studi di Mediaset. "Il giorno di San Valentino mi hanno fatto un’intervista per Nuovo Tv. Il giornalista mi ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità. Mi ha così chiesto se l’amore che do agli altri era anche rapportato al fatto di non aver avuto un figlio e di non essermi riuscita ad esprimere in quel modo. Non mi avevano mai fatto questa domanda. È un tema molto sensibile", ha spiegato la dama.

"Ecco perché ero imbarazzato". Gemma Galgani, una scomoda confessione dell'ex

E ancora: "Quella domanda mi ha aperto una voragine, una porta che avevo tenuto sempre chiusa e poi ho pensato che quest’amore forse è rimasto inespresso e ho tentato di distribuirlo con la mia famiglia, gli amici, i ragazzi del teatro. Mi sono resa conto che ho tanto di amore da dare e che spesso spaventa anche le persone che ho conosciuto". Un fiume di lacrime, tanto che anche Nadia - altra protagonista del dating-show della De Filippi con cui certo non corre buon sangue - le ha voluto esprimere la sua vicinanza. Insomma, una Gemma Galgani con pochi, pochissimi precedenti. Quasi mai vista prima...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.