Michelle Hunziker, "ciò che la madre Ineke non ha mai detto": strazio a Michelle Impossibile, indiscrezioni da Mediaset

23 febbraio 2022 a

Ormai mancano solo poche ore al secondo e ultimo appuntamento con Michelle Impossibile, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Due puntate di uno show molto centrato su di lei, quasi autobiografico, che la scorsa settimana è stato clamorosamente premiato in termini di share. Il secondo appuntamento oggi, mercoledì 23 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

E da giorni filtrano le anticipazioni, rilanciate anche da Michelle sul suo profilo Instagram. Al suo fianco in conduzione, si è appreso, si alterneranno Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri.

Ma non solo. Nel programma ci sarà anche Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo e in questa settimana anche di Striscia la Notizia. E la Toffanin porterà una sorta di "momento-Verissimo" anche a Michelle Impossibile. Infatti intervisterà la signora Ineke, niente meno che la madre di Michelle Hunziker, la quale per la prima volta di fronte alla figlia ripercorrerà una delle pagine più dolorose della loro vita e del loro legame. Insomma, un momento di televisione che si preannuncia imperdibile, carico di emozioni e con pochi precedenti. Successivamente, ecco che sul palco arriverà J-Ax, co-conduttore con la Hunziker di All Together Now, chiamato a strappare qualche risata dopo l'intervista alla signora Ineke, che potrebbe risolversi con un fiume di lacrime.

