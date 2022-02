CartaBianca, Giorgia Meloni inchioda la Berlinguer: "Siete giornalisti onesti? Allora...", la verità censurata sul vaccino

23 febbraio 2022 a

a

a

Alta tensione a CartaBianca, nella puntata andata in onda su Rai 3 martedì 22 febbraio. Qui, protagoniste di un vero e proprio botta e risposta sono state Giorgia Meloni e Bianca Berlinguer. La leader di Fratelli d'Italia ha ribadito tutta la sua contrarietà al Green pass, che obbliga i lavoratori a vaccinarsi. "Si potevano fare scelte diverse tutelando il diritto al lavoro". Immediata la replica della conduttrice: "Ma come fa a criticare tutto ciò, siamo il Paese più vaccinato al mondo...". "Non è vero", ha controbattuto la Meloni mentre la Berlinguer incalzava: "Perché? Non mi risulta".

"L'ho messa per lei". Iva Zanicchi commuove la Berlinguer: dettaglio straziante, quello che nessuno aveva notato sul palco di Sanremo

A quel punto la numero uno di FdI ha citato la Spagna e il Portogallo che hanno più vaccinati di noi. "Il Portogallo è un piccolo Paese..."., ha tentato di arrampicarsi sugli specchi la giornalista. Un colpo basso? Non per la Meloni che ha subito risposto: "Per favore mi fate finire un ragionamento?". Poi la stoccata: "Io ho avuto mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine avendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno del 10 per cento degli italiani ha vaccinato i figli con meno di 10 anni. Non si creano mostri, io sono una madre come tutte le altri madri. Se siete dei giornalisti onesti, e lo siete (riferendosi a Berlinguer e Luca Telese, anche lui in studio), dovreste dire che in quel 90 per cento di italiani che non ha vaccinato i figli ci sono anche esponenti del centrosinistra, non ci sono solo io. Andateli a cercare... Solo ciò che faccio viene messo nel mirino".

"Deve avere un limite". Bassetti bombarda Speranza: tragico autogol di governo

Insomma, la Meloni non le ha mandate a dire. E non è stato risparmiato neppure il governo Draghi. La leader di FdI si è detta convinta che questo esecutivo rischi di non arrivare al 2023. "In Italia è sempre irresponsabile andare al voto. Dopodiché a me sembra molto più irresponsabile continuare a fare dei governi tentando di mettere insieme tutto e il contrario di tutto - è stata la sua conclusione -. Governi che non possono produrre niente, perché questa nazione ha bisogno di scelte coraggiose e chiare".

"Putin si è preparato". Cosa sa Rampini: verso una guerra infinita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.