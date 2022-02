Striscia la Notizia, "Achille Lauro? San Patrignano": battutaccia sulla droga di Ezio Greggio, si scatena il caos

23 febbraio 2022 a

Striscia la Notizia ancora nel mirino. Questa volta a travolgere di critiche il tg satirico di Canale 5 sono i fan di Achille Lauro. Gli ammiratori del cantante, reduce da Sanremo, se la sono presa con Ezio Greggio. Il conduttore nella puntata di martedì 22 febbraio ha ironizzato sulla scelta di Lauro di correre all'Eurovision come cantante di San Marino. "Achille Lauro - è stata la battuta incriminata - ha vinto il Festival di San Marino; insomma, pur di partecipare all’Eurovision, Lauro prima si è affidato a Sanremo, poi a San Marino, eppure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano".

Non è la prima volta che il programma di Antonio Ricci associa Lauro al mondo della tossicodipendenza. Primo a indignarsi è stato Angelo Calculli, manager di Lauro. Lui - fa sapere TvBlog - su Instagram ha scritto un post nel quale definisce Striscia la notizia "un programma vecchio e per vecchi e non durerà in eternità" e spiega che "non serve che ci si arrabbi per questo", né fare denunce, ma "bisogna solo indignarsi per la strumentalizzazione che fanno del luogo di San Patrignano associandola al termine drogato".

Biasimi che arrivano dopo l'esordio di Silvia Toffanin dietro al bancone del tg satirico, anche lei nel mirino degli utenti. Alcuni hanno apprezzato la conduzione della compagna di Pier Silvio Berlusconi, altri un po' meno.

