Michelle Hunziker, per Michelle Impossibile pessime notizie: il sospetto, finito l'effetto-Ramazzotti?

Calo di ascolti per la seconda e ultima serata di Michelle Impossible, one woman show con protagonista Michelle Hunziker su Canale Cinque. Il programma ieri sera 23 febbraio ha raccolto 2.875.000 utenti, con uno share del 17.1 per cento. Rispetto a una settimana fa infatti ha perso circa mezzo milione di spettatori forse perché è svanito l'"effetto Eros Ramazzotti" (nella prima puntata gli spettatori furono 3.3 milioni). Michelle Impossible infatti è andato meno bene del film trasmesso da Rai uno Gli anni più belli che ha intercettato 2.947.000 utenti (14.8 per cento di share).

In leggera crescita Le Iene su Italia Uno. Il programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez ha registrato 1.2 milioni di spettatori e share al 7,7 per cento (una settimana fa 1.1 milioni e share del 7,2 per cento). Lieve calo invece per Chi l’ha visto?. La trasmissione di Federica Sciarelli su Rai Tre ha convinto 2 milioni di utenti (la scorsa settimana 2.2).

Michelle dopo la prima puntata autobiografica in cui non aveva citato Tomaso Trussardi, nella seconda ha provato a metterci una pezza: "In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste", ha concluso senza mai citarlo direttamente.

