Pier Silvio Berlusconi, "un piano segreto per Silvia Toffanin": le indiscrezioni che scuotono Mediaset

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. Il suo programma, Verissimo, in onda il sabato e la domenica su Canale 5, è seguito sempre da tanti telespettatori. E adesso che la conduttrice è al timone di Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio, gli ascolti non sembrano essere da meno. La conduttrice potrebbe essere considerata addirittura come l'erede di Maria De Filippi, una delle colonne portanti di Mediaset.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, il marito Pier Silvio Berlusconi, che è anche amministratore delegato dell'azienda, avrebbe in mente un progetto molto ambizioso per lei. Nello specifico, pare che abbia intenzione di portare Silvia Toffanin ad avere lo stesso peso specifico della De Filippi sulle reti Mediaset. Una visione comprensibile, dal momento che una grande azienda non può puntare su un solo volto a lungo andare.

Proprio per questo, forse, la Toffanin è arrivata a raddoppiare la sua presenza in tv. All'inizio, infatti, andava in onda col suo programma solo una volta a settimana, il sabato pomeriggio. Dallo scorso settembre, invece, la trasmissione va in onda anche la domenica. Per non dimenticare, poi, il debutto apprezzatissimo a Striscia la Notizia. Al momento, però, non si sa ancora se ci sono nuovi progetti all’orizzonte per la conduttrice. La stessa De Filippi, tra l'altro, avrebbe grande stima della collega. Si dice infatti che in passato le abbia proposto la conduzione di ben due programmi, Amici Celebrities e Temptation Island Vip.

