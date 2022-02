Striscia la Notizia, scandalo in Rai: "190 mila euro in un vaso", chi finisce in manette

24 febbraio 2022 a

Striscia la Notizia torna a parlare della Rai. È in particolare Pinuccio, nella puntata di giovedì 24 febbraio, a fare le pulci al servizio pubblico. Su Canale 5, nella rubrica "Rai Scoglio 24", l'inviato si occupa dell'arresto per corruzione di Gianluca Ronchetti, l’ex dirigente Rai del reparto acquisti. Stando a quanto anticipato dal tg satirico di Antonio Ricci, per la Procura Ronchetti avrebbe favorito una società affidandole direttamente degli appalti in cambio di "doni".

Tra questi, spiega Pinuccio, "190 mila euro in contanti trovati in un vaso, orologi, gioielli, viaggi e non solo". Secondo la fonte di Pinuccio, l’ex dirigente della tv di Stato avrebbe ricevuto 15 mila euro al mese da questa società. Tra l’altro, sempre secondo la fonte, un rappresentante di questa azienda avrebbe anche incontrato l'ex dirigente nel lontano 2019 in un ristorante e avrebbe ricevuto da lui un fogliettino.

Qui, è quanto sostenuto da Striscia la Notizia, ci sarebbero state tutte le informazioni per vincere l’appalto per il programma Sanremo Young, poi andato proprio a quell’azienda. Ma non solo. Pinuccio parla anche di un’altra indiscrezione. Quale? Che questa ditta avrebbe vinto più volte il medesimo appalto. "È possibile - si domanda l'inviato - che i direttori dell’epoca non si siano accorti di nulla?".

